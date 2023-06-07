Франція відправить допомогу Україні протягом наступних кількох годин, - Макрон

"Я мав змогу сказати президенту Зеленському про свою солідарність з його народом після атаки на Каховську ГЕС", - написав Макрон.

Він наголосив, що "Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення".

"Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб", - додав президент Франції.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема обговорили ситуацію в Херсонській області, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту.

Зеленський також передав Макрону нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість залучення міжнародних механізмів для розслідування її причин

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі затопило частину населених пунктів Херсонської області.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.