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Зеленский обсудил с Макроном последствия подрыва Каховской ГЭС

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Украина, Среда 07 июня 2023 20:37
Зеленский обсудил с Макроном последствия подрыва Каховской ГЭС Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В частности, обсудили ситуацию в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Провел обстоятельный телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Спасибо за возможность принять участие в саммите Европейского политического сообщества и за поддержку на Совете Безопасности ООН", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что рассказал Макрону об актуальной ситуации в Херсонской области, экологических и гуманитарных последствиях российского теракта.

"Передал насущные потребности Украины для ликвидации катастрофы. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования ее причин", - подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что во время разговора они договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности по защите украинского неба.

"Ожидаем скорейшего начала подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и подготовку к Глобальному саммиту мира", - сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера ночью российские военные совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС. Как следствие в результате ее разрушения в Херсонской области начали эвакуацию населения из опасных мест, для которых есть риск затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.

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