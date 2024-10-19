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Франция открыта к идее приглашения Украины в НАТО, - глава МИД

Франция, Суббота 19 октября 2024 21:37
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Франция открыта к идее приглашения Украины в НАТО, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (flickr.com/francediplomatie)
Автор: Карина Левицкая

Франция открыта идее приглашения Украины в НАТО. Страна продолжит переговоры с союзниками по этому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время визита в Киев Барро заявил, что его страна открыта для идеи приглашения Украины в НАТО.

"Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами", - подчеркнул глава французского МИД.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что ранее сегодня издание Le Mon de сообщило, что США больше не против приглашения Украины в НАТО.

Следует отметить, что изменение позиции Штатов в дальнейшем может повлиять и на мнение Берлина.

Заметим, что вступление Украины в НАТО является одной из главных целей внешней политики страны, которая стала более активно обсуждаться с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно приглашение Украины в НАТО и будущее членство станут реальными шагами к миру.

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