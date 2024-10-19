США готовы пригласить Украину в НАТО, - Le Monde

США больше не против приглашения Украины в НАТО. Изменение позиции Штатов в дальнейшем может повлиять и на мнение Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Издание отметило, что президент США Джо Байден в пятницу в Берлине обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании план победы Украины.

И, как оказалось, сейчас США, которые вместе с Германией блокировали шаги по присоединению Украины к НАТО, теперь принципиально не возражают против простого приглашения Киева в Альянс.

По словам анонимного европейского дипломата, если на президентских выборах в США победит кандидатка от Демократической партии Камала Гаррис, можно предположить, что Джо Байден приступит к работе над приглашением Украины уже в переходный период.

Несколько анонимных источников Le Monde считают, что изменение позиции Вашингтона может изменить и мнение Берлина, выступающего против включения Украины в НАТО.