Франція відкрита до ідеї запрошення України в НАТО, - глава МЗС

Франція відкрита до ідеї запрошення України в НАТО. Країна продовжить переговори з союзниками щодо цього питання.

Про це заявив Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Що стосується запрошення Україні вступити в НАТО, ми відкриті для цього, і це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами", - наголосив глава французького МЗС.

Під час візиту до Києва Барро заявив, що його країна відкрита до ідеї запрошення України в НАТО.

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, що раніше сьогодні видання Le Monde повідомило, що США більше не проти запрошення України до НАТО.

Варто зазначити, що зміна позиції Штатів надалі може вплинути й на думку Берліна.

Зауважимо, що вступ України до НАТО є однією з головних цілей зовнішньої політики країни, що більш активно почала обговорюватись від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що саме запрошення України до НАТО і майбутнє членство стануть реальними кроками до миру.

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