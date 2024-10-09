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Приглашение Украины в НАТО и будущее членство станут реальными шагами к миру, - Зеленский

Украина, Среда 09 октября 2024 19:30
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Приглашение Украины в НАТО и будущее членство станут реальными шагами к миру, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины могли бы стать реальными шагами к миру. В этом и должна быть заинтересована Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Выступая на саммите, Зеленский напомнил о его плане победы и заявил, что его первый пункт сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе.

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что у Европы есть границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что правда состоит в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией.

"Ваши страны и люди заинтересованы в таком результате так же как и мы. Вот почему приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен. Поэтому я благодарю всех тех, кто сегодня настроен по-настоящему решительно", - подытожил он.

Подготовка второго саммита мира

Заметим, что второй саммит мира Украина планирует провести с участием представителей Российской Федерации

Однако Россия неоднократно утверждала, что не намерена участвовать во встрече.

Подробнее о причинах, почему страна-агрессор не хочет участвовать во встрече, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что саммит мира был перенесен. РБК-Украина узнало, что об этом говорит Офис президента.

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Владимир Зеленский НАТО Война России против Украины
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