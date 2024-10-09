Приглашение Украины в НАТО и будущее членство станут реальными шагами к миру, - Зеленский

Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины могли бы стать реальными шагами к миру. В этом и должна быть заинтересована Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Выступая на саммите, Зеленский напомнил о его плане победы и заявил, что его первый пункт сосредоточен на том, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе.

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что у Европы есть границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что правда состоит в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией.

"Ваши страны и люди заинтересованы в таком результате так же как и мы. Вот почему приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен. Поэтому я благодарю всех тех, кто сегодня настроен по-настоящему решительно", - подытожил он.