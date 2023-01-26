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Франция выделит 3 млн евро на развертывание миссий МАГАТЭ на украинских АЭС

Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Франция выделит 3 млн евро на развертывание миссии Международного агентства по атомной энергии на украинских АЭС и обеспечение безопасности ядерных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Одессе.

"Нас очень беспокоит вопрос ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов. МАГАТЭ недавно посетило Украину, чтобы обеспечить присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС", - сказала Колонна.

Министр отметила, что это очень важный шаг по обеспечению ядерной безопасности.

"Я в этом контексте объявляю, что Франция объявляет специальный взнос - 3 млн евро на развертывание этой миссии экспертов и на обеспечение ядерной безопасности АЭС", - заявила Колонна.

Напомним, постоянные мониторинговые миссии в составе экспертов МАГАТЭ начали работу на всех украинских атомных электростанциях.

Также отметим, что глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна приехала в Одессу в четверг, 26 января.

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