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Мониторинговые миссии МАГАТЭ заработали на всех АЭС в Украине, - Шмыгаль

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Киев, Четверг 26 января 2023 00:35
Мониторинговые миссии МАГАТЭ заработали на всех АЭС в Украине, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Постоянные мониторинговые миссии в составе экспертов МАГАТЭ приступили к работе на всех украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали работу на всех украинских АЭС по запросу правительства", - говорится в сообщении премьер-министра.

Шмыгаль также выразил благодарность генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и напомнил, что Кабмин работает над тем, чтобы освободить Запорожскую АЭС от оккупантов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Позже стало известно, что МАГАТЭ уже заканчивает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

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Денис Шмыгаль МАГАТЭ АЭС
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