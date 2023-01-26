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Франція виділить 3 млн євро на розгортання місій МАГАТЕ на українських АЕС

Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франція виділить 3 млн євро на розгортання місії Міжнародного агентства з атомної енергії на українських АЕС і забезпечення безпеки на ядерних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Одесі.

"Нас дуже турбує питання ядерної безпеки та безпеки ядерних об'єктів. МАГАТЕ нещодавно відвідало Україну, щоб забезпечити присутність своїх експертів на всіх українських АЕС", - сказала Колонна.

Міністр зазначила, що це дуже важливий крок для забезпечення ядерної безпеки.

"Я в цьому контексті оголошую, що Франція оголошує спеціальний внесок - 3 млн євро на розгортання цієї місії експертів і на забезпечення ядерної безпеки АЕС", - заявила Колонна.

Нагадаємо, постійні моніторингові місії у складі експертів МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях.

Також зазначимо, що глава Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала в Одесу у четвер, 26 січня.

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