Франція збільшить гуманітарну допомогу Україні до 2 млрд доларів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про збільшення гуманітарної допомоги Україні до 2 млрд доларів. Він уточнив, що Париж додатково виділить 300 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
"Франція збільшить загальну підтримку до 2 млрд доларів, щоб задовольнити потреби, озвучені президентом України (Володимиром Зеленським - ред.)", - цитує телеканал заяву Макрона.
За його словами, Франція надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 300 млн доларів, на додаток до вже виділених 1,7 млрд доларів. У Єлисейському палаці уточнили, що кошти не будуть спрямовані на військове обладнання і техніку.
Нагадаємо, раніше ЄС прийняв рішення виділити додаткові 200 млн євро на допомогу українським біженцям.
Відзначимо, в ході донорської конференції у Варшаві планується обговорити Європейський "план Маршалла" для України.
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