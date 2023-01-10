Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украине танки Leopard 2, - СМИ

Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Французский чиновник сообщил на условиях анонимности, что Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января.
"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", – объяснил он. Поскольку производитель танков – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину нуждается в разрешении на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.
Одним из элементов давления на Германию было заявление президента Эммануэля Макрона о поставках французских колесных танков.
"Между Макроном и Зеленским есть договоренность, и он был отчасти инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправки танков – ред.)", - добавил он. Напомним, после разговора Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.
Также мы писали, что, по словам главы Бюро международной политики Польши Якуба Кумоха, Польша сможет передать Украине небольшое количество немецких танков Leopard 2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.