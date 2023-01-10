Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украине танки Leopard 2, - СМИ

Французский чиновник сообщил на условиях анонимности, что Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января.

"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", – объяснил он. Поскольку производитель танков – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину нуждается в разрешении на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.

Одним из элементов давления на Германию было заявление президента Эммануэля Макрона о поставках французских колесных танков.

"Между Макроном и Зеленским есть договоренность, и он был отчасти инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправки танков – ред.)", - добавил он. Напомним, после разговора Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder.