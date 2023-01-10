Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати Україні танки Leopard 2, - ЗМІ

Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Французький чиновник повідомив на умовах анонімності, що Париж давить на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard до України напередодні франко-німецького саміту 22 січня.
"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", – пояснив він. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.
Одним із елементів тиску на Німеччину була заява президента Еммануеля Макрона про постачання французьких колісних танків.
"Між Макроном та Зеленським є домовленість, і він був частково інсценований, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправлення танків – ред.)", - додав він. Нагадаємо, після розмови Джо Байдена та Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.
Також ми писали, що, за словами голови Бюро міжнародної політики Польщі Якуба Кумоха, Польща зможе передати Україні невелику кількість німецьких танків Leopard 2.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.