RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция и Молдова подписали оборонное соглашение на фоне угрозы РФ: что предусматривает

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция и Молдова подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Это произошло на фоне угрозы со стороны России.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Соглашение об оборонном сотрудничестве между Молдовой и Францией было заключено во время визита президента Майи Санду в Париж.

Документ подписали министры обороны Молдовы и Франции. По словам Макрона, такое соглашение предусматривает "открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе". Президент добавил, что это только первый шаг. 

Также Макрон и Санду опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию "вывести свои силы, незаконно размещенные на территории Молдовы".

При этом Париж заявил, что готов "внести свой вклад, когда придет время, в прочное и мирное урегулирование этого конфликта".

Угрозы для Молдовы со стороны РФ

Напомним, ранее председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации внутри Молдовы.

В частности, Москва хочет вмешаться в президентские выборы в Молдове, а также сорвать референдум о европейской интеграции страны. 

Мустяце уточнял, что в 2023 году был перехвачен рекордный уровень активности спецслужб РФ в Молдове. 

Также недавно так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась к России с призывом о "защите от Молдовы"

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияМолдоваПарижЭммануэль МакронМайя Санду