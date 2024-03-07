Франция и Молдова подписали оборонное соглашение на фоне угрозы РФ: что предусматривает

Соглашение об оборонном сотрудничестве между Молдовой и Францией было заключено во время визита президента Майи Санду в Париж.

Документ подписали министры обороны Молдовы и Франции. По словам Макрона, такое соглашение предусматривает "открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе". Президент добавил, что это только первый шаг.

Также Макрон и Санду опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию "вывести свои силы, незаконно размещенные на территории Молдовы".

При этом Париж заявил, что готов "внести свой вклад, когда придет время, в прочное и мирное урегулирование этого конфликта".

Угрозы для Молдовы со стороны РФ

Напомним, ранее председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации внутри Молдовы.

В частности, Москва хочет вмешаться в президентские выборы в Молдове, а также сорвать референдум о европейской интеграции страны.

Мустяце уточнял, что в 2023 году был перехвачен рекордный уровень активности спецслужб РФ в Молдове.

Также недавно так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась к России с призывом о "защите от Молдовы".