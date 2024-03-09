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Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico

Фото: Стефан Сежурне, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В пятницу, 8 марта, в Литву приехал министр

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу.

А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО выступили против отправки войск в Украину, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. Но есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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ФранцияЭммануэль МакронВойна России против Украины