Франція створює альянс країн, готових відправити війська в Україну, - Politico

У п'ятницю, 8 березня, у Литву приїхав міністр

Ідея Макрона про війська в Україні

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі в НАТО відсутній консенсус щодо цього питання.

А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в Україну.

Низка країн НАТО виступили проти відправлення військ в Україну, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. Але є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.