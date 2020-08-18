Франція сумнівається у російській вакцині проти COVID-19

Франція приєдналася до країн, профільних міжнародних організацій та експертних кіл, які ставлять під сумнів готовність російської вакцини від коронавірусу. У французькому уряді скептично ставляться до її ефективності.

Про це міністр культури Франції Розелін Башло заявила в ефірі телеканалу BFMTV.

"У мене є великі сумніви, що російська вакцина може почати діяти у вересні", - сказала Башло. Вона виконувала обов’язки міністра охорони здоров'я з 2007 по 2010 рік.

Крім того, вона зауважила, що наразі французькі фахівці стурбовані новим спалахом коронавірусу в країні.

"Учора було зафіксовано понад 3 тисячі нових випадків інфікування. Так, усі ми в невизначеності", - сказала міністр.

Нагадаємо, російський президент Росії Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися по всьому світу.

Крім того, у Росії виробили першу партію власної вакцини від коронавірусу.