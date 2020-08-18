Франция сомневается в российской вакцине против COVID-19

Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.

Об этом министр культуры Франции Розелин Башло заявила в эфире телеканала BFMTV.

"У меня есть большие сомнения, что российская вакцина может начать действовать в сентябре", - сказала Башло. Она исполняла обязанности министра здравоохранения с 2007 по 2010 год.

Кроме того, она отметила, что французские специалисты обеспокоены новой вспышкой коронавируса в стране.

"Вчера было зафиксировано более 3 тысяч новых случаев инфицирования. Да, все мы в неопределенности", - сказала министр.

Напомним, российский президент России Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

Кроме того, в России произвели первую партию собственной вакцины от коронавируса.