РФ виробила першу партію власної вакцини від COVID-19

Фото: лікар (РБК-Україна)

Мова йде про вакцину, яка отримала назву "Супутник-V"

У Росії виробили першу партію власної вакцини від коронавірусу. Потрібна для росіян кількість доз буде готова через рік.

Про це повідомляє російське видання РБК.

За твердженням російської сторони, вакцину розробили в Національному дослідницькому центрі епідеміології імені Гамалії.

"Виготовлена перша партія вакцини від нової коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої НДЦЕМ ім. Гамалії МОЗ Росії", - йдеться в повідомленні.

Вакцина отримала ринкову назву "Супутник-V". Вона призначена для введення внутрішньом'язово. Препарат являє собою дві ампули по 0,5 мл з першим та другим компонентами вакцини.

За словами голови центру ім. Гамалії, потрібна кількість вакцин тільки для росіян буде готова через рік.

Як повідомляло РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися по всьому світу.

Також повідомлялося, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.

Нагадаємо, днями російський президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу.