Франція вважає обґрунтованим рішення Британії збільшити ядерний арсенал

Франція підтримала рішення Великої Британії збільшити кількість ядерних боєголовок Trident. Французька сторона вважає такий крок повністю обґрунтованим.
"Рішення Сполученого Королівства - стратегічного партнера Франції - збільшити свій ядерний арсенал є суверенною позицією. Ми повністю його підтримуємо", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також додали, що таке рішення є відповіддю Лондона, яке ґрунтується на аналізі стану стратегічного балансу у цій сфері.
"Франція з великим занепокоєнням поділяє оцінки розвитку ситуації у безпековому середовищі", - констатується у заяві.
Офіційний Париж закликав інші ядерні держави до прозорості своїх ядерних доктрин, як цього дотримуються Франція і Велика Британія.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія знімає ліміт кількості ядерних боєголовок Trident, які вона може накопичити, більш ніж на 40%. Таке рішення прийняли у відповідь на загрози з боку Росії та Китаю.
Крім того, Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Росії та Китаю і застерегло щодо владних амбіцій країн. У відомстві вважають, що мета Китаю - "сформувати міжнародний порядок відповідно до своїх інтересів", а Росія "домагається дестабілізації та ослаблення НАТО".