Франція вважає обґрунтованим рішення Британії збільшити ядерний арсенал

"Рішення Сполученого Королівства - стратегічного партнера Франції - збільшити свій ядерний арсенал є суверенною позицією. Ми повністю його підтримуємо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що таке рішення є відповіддю Лондона, яке ґрунтується на аналізі стану стратегічного балансу у цій сфері.

"Франція з великим занепокоєнням поділяє оцінки розвитку ситуації у безпековому середовищі", - констатується у заяві.

Офіційний Париж закликав інші ядерні держави до прозорості своїх ядерних доктрин, як цього дотримуються Франція і Велика Британія.