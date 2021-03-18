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Франція вважає обґрунтованим рішення Британії збільшити ядерний арсенал

Автор: Андрій Козловський

Франція підтримала рішення Великої Британії збільшити кількість ядерних боєголовок Trident. Французька сторона вважає такий крок повністю обґрунтованим.

Про це передає прес-служба Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

"Рішення Сполученого Королівства - стратегічного партнера Франції - збільшити свій ядерний арсенал є суверенною позицією. Ми повністю його підтримуємо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що таке рішення є відповіддю Лондона, яке ґрунтується на аналізі стану стратегічного балансу у цій сфері.

"Франція з великим занепокоєнням поділяє оцінки розвитку ситуації у безпековому середовищі", - констатується у заяві.

Офіційний Париж закликав інші ядерні держави до прозорості своїх ядерних доктрин, як цього дотримуються Франція і Велика Британія.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Британія знімає ліміт кількості ядерних боєголовок Trident, які вона може накопичити, більш ніж на 40%. Таке рішення прийняли у відповідь на загрози з боку Росії та Китаю.

Крім того, Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Росії та Китаю і застерегло щодо владних амбіцій країн. У відомстві вважають, що мета Китаю - "сформувати міжнародний порядок відповідно до своїх інтересів", а Росія "домагається дестабілізації та ослаблення НАТО".

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