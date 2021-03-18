Франция считает обоснованным решение Британии увеличить ядерный арсенал

"Решение Соединенного Королевства - стратегического партнера Франции - увеличить свой ядерный арсенал является суверенной позицией. Мы полностью его поддерживаем", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что такое решение является ответом Лондона, которое основывается на анализе состояния стратегического баланса в этой сфере.

"Франция с большим беспокойством разделяет оценки развития ситуации в сфере безопасности", - констатируется в заявлении.

Официальный Париж призвал другие ядерные государства к прозрачности своих ядерных доктрин, как этого придерживаются Франция и Великобритания.