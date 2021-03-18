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Франция считает обоснованным решение Британии увеличить ядерный арсенал

Автор: Андрей Козловский

Франция поддержала решение Великобритании увеличить количество ядерных боеголовок Trident. Французская сторона считает такой шаг полностью обоснованным.

Об этом передает пресс-служба Министерства Европы и иностранных дел Франции.

"Решение Соединенного Королевства - стратегического партнера Франции - увеличить свой ядерный арсенал является суверенной позицией. Мы полностью его поддерживаем", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что такое решение является ответом Лондона, которое основывается на анализе состояния стратегического баланса в этой сфере.

"Франция с большим беспокойством разделяет оценки развития ситуации в сфере безопасности", - констатируется в заявлении.

Официальный Париж призвал другие ядерные государства к прозрачности своих ядерных доктрин, как этого придерживаются Франция и Великобритания.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия снимает лимит количества ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить более чем на 40%. Такое решение приняли в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Кроме того, Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и Китая и с оговоркой относительно властных амбиций стран. В ведомстве считают, что цель Китая - "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами", а Россия "добивается дестабилизации и ослабления НАТО".

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