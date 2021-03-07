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У Міноборони Німеччини попередили про нову військову загрозу з Росії і Китаю

Новость на русском → Берлін, Неділя 07 березня 2021 15:09
У Міноборони Німеччини попередили про нову військову загрозу з Росії і Китаю Фото: прапор Німеччини на тлі Бундестагу (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Німеччини проаналізував нові військові можливості Росії та Китаю і застерегло щодо владних амбіцій країн. У відомстві вважають, що мета Китаю - "сформувати міжнародний порядок відповідно до своїх інтересів", а Росія "домагається дестабілізації та ослаблення НАТО".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німецькі військові експерти заявляють, що в розпорядженні китайської армії є не тільки два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків і 1600 винищувачів, включаючи надзвичайно небезпечні гіперзвукові ракети з дальністю до 2500 кілометрів.

Відзначається також, що Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і нарощує кількість збройних безпілотників і проявляє все більшу активність в космосі. Китай в цей час є найбільшим у світі експортером збройних дронів".

Що стосується Росії, найбільше Міноборони Німеччини хвилюють високоточні гіперзвукові ракети великої дальності, які важко перехоплювати.

Додатково Москва інвестує значні кошти в модернізацію комплексів, дозволяють завдавати ядерного удару по водній поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, Росія вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

Згідно з документом Міноборони, у розпорядженні Росії - 840 тисяч підготовлених солдатів, яких Кремль може швидко перенести в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу і простору.

Слабкими місцями збройних сил Росії Міноборони Німеччини вважає обмежені можливості по проведенню глобальних морських операцій і брак бойових дронів

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не вважає Росію головним геополітичним супротивником у 21 столітті. Головним супротивником для Сполучених Штатів є Китай.

До цього в Пентагоні заявляли, що Росія залишається загрозою для США і Європи, попри санкції.

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