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Франція на саміті G20 запропонує посилити фінансову підтримку України

Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін колона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Франції Катрін колона на саміті G20 запропонує своїм колегам посилити гуманітарну та фінансову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Франції.

"Разом зі своїми європейськими партнерами й партнерами з G7 Франція запропонує іншим країнам з G20 посилити гуманітарну та фінансову підтримку України", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що колона має намір закликати країни «Великої двадцятки» боротися з провалами ринків, зокрема, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, якими РФ користується для фінансування війни проти України.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен не планує окремі переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Нагадавши, президент РФ "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський. У свою чергу прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружній прийом на саміті G20.

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