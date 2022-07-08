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Франция на саммите G20 предложит усилить финансовую поддержку Украины

Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на саммите G20 предложит своим коллегам усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа Франции.

"Вместе со своими европейскими партнерами и партнерами из G7 Франция предложит другим странам из G20 усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Также известно, что Колонна намерена призвать страны «Большой двадцатки» бороться с провалами рынков, в частности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, которыми РФ пользуется для финансирования войны против Украины.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.

Напомним, президент РФ "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20.

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