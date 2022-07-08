Франция на саммите G20 предложит усилить финансовую поддержку Украины

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на саммите G20 предложит своим коллегам усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа Франции.

"Вместе со своими европейскими партнерами и партнерами из G7 Франция предложит другим странам из G20 усилить гуманитарную и финансовую поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Также известно, что Колонна намерена призвать страны «Большой двадцатки» бороться с провалами рынков, в частности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, которыми РФ пользуется для финансирования войны против Украины.