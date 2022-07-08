Франція на саміті G20 запропонує посилити фінансову підтримку України
Міністр закордонних справ Франції Катрін колона на саміті G20 запропонує своїм колегам посилити гуманітарну та фінансову підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Франції.
"Разом зі своїми європейськими партнерами й партнерами з G7 Франція запропонує іншим країнам з G20 посилити гуманітарну та фінансову підтримку України", – йдеться в повідомленні.
Також відомо, що колона має намір закликати країни «Великої двадцятки» боротися з провалами ринків, зокрема, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, якими РФ користується для фінансування війни проти України.
Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен не планує окремі переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.
Нагадавши, президент РФ "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський. У свою чергу прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружній прийом на саміті G20.
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