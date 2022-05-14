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Окупанти намагаються зміцнитися на Зміїному: підсилюють систему ППО

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Київ, Субота 14 травня 2022 19:12
Окупанти намагаються зміцнитися на Зміїному: підсилюють систему ППО Фото: російська армія посилює систему ППО на острові Зміїний (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти продовжують спроби закріпитися на острові Зміїний. Противник посилює систему протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"Кораблі Чорноморського флоту РФ у водах Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання з блокування зони бойових дій, розвідки і вогневої підтримки на узбережжі", - наголошується у зведенні.

На острові Зміїний противник продовжує спроби наростити свою присутність. У цьому районі ворог посилює систему ППО.

Нагадаємо, останнім часом в районі Зміїного активізувалися бої. Російські війська намагаються закріпитися на острові. Українські військові наносять по позиціях і кораблям противника ракетні удари.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Росії важливо контролювати острів Зміїний.

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