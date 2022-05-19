Франція розмістить в Румунії загін ППО середньої дальності

Франція розмістить на військовій базі Капу-Мідія в Румунії загін протиповітряної оборони (ППО) середньої дальності. Система увійде до складу швидкого реагування НАТО в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії .

"Формування бойових груп (Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина) є частиною більш широкого набору заходів, вжитих НАТО для посилення стримування і оборони після розв'язаної Росією війни в Україні", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що Париж запропонував посилити французький батальйон, який дислокується в Румунії у складі сил швидкого реагування НАТО. Планується сформувати підрозділ, до якого також увійдуть військові Бельгії та Нідерландів. Основні сили будуть перебувати на навчальному центрі в Чинку.

Крім того, Франція розгорне загін ППО в навчальному центрі протиповітряної оборони Капу-Мідія. Французьке посольство в Бухаресті уточнило, що мова йде про комплекс середньої дальності Mamba.

Французький мобільний комплекс ППО SAMP / T (Mamba) призначений для прикриття з повітря поля бою і важливих стратегічних об'єктів. Згідно з відкритими джерелами, він здатний збивати всі види цілей на висоті від 50 метрів до 20 кілометрів на відстані до 100 кілометрів.