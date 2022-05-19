Франция разместит в Румынии отряд ПВО средней дальности

Франция разместит на военной базе Капу-Мидия в Румынии отряд противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности Mamba. Система войдет в состав быстрого реагирования НАТО в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии .

"Формирование боевых групп (Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия) является частью более широкого набора мер, предпринятых НАТО для усиления сдерживания и обороны после развязанной Россией войны в Украине", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Париж предложил усилить французский батальон, который дислоцируется в Румынии в составе сил быстрого реагирования НАТО. Планируется сформировать подразделение, в которое также войдут военные Бельгии и Нидерландов. Основные силы будут находиться на учебном центре в Чинку.

Кроме того, Франция развернет отряд ПВО в учебном центре противовоздушной обороны Капу-Мидия. Французское посольство в Бухаресте уточнил, что речь идет о комплексе средней дальности Mamba.

Французский мобильный комплекс ПВО SAMP/T (Mamba) предназначен для прикрытия с воздуха поля боя и важных стратегических объектов. Согласно открытым источникам, он способен сбивать все виды целей на высоте от 50 метров до 20 километров на расстоянии до 100 километров.