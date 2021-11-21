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Франція закликала Росію вплинути на Білорусь у врегулюванні міграційної кризи

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Франція, Неділя 21 листопада 2021 15:31
Франція закликала Росію вплинути на Білорусь у врегулюванні міграційної кризи Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com/le.Parisien)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що Росія має чинити тиск на Білорусь, щоб покласти край мігрантській кризі. Оскільки, як зазначили у відомстві, президент РФ Володимир Путін та лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко знаходяться у "тісних відносинах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Grand Jury.

"У президента РФ Володимира Путіна дуже тісні відносини з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, тому у нього мають бути засоби, щоб діяти та чинити тиск. Дипломатично чи іншими способами. Ми очікуємо, що Путін зможе це зробити", - заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він зазначив, що Росія іноді буває "нестерпним сусідом", але попри це, з владою РФ необхідно йти "шляхом діалогу".

Глава МЗС Франції назвав міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні "операцією, яку проводить диктатор" та звинуватив Лукашенка у торгівлі людьми.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обстановка з мігрантами на польсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Лукашенка та Путіна дестабілізувати ситуацію в ЄС та закликав Європу посилити спільну відповідь на шантаж міграційної політики Білорусі та енергетичний і газовий шантаж РФ.

Зазначимо, у ВООЗ назвали ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні "як мінімум, непростою" та заявили про намір мобілізувати сили, щоб допомогти біженцям.

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Франція Російська Федерація Білорусь Міграційна криза
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