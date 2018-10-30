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Франція закликала РФ не допустити ескалації на Донбасі через "вибори" в ОРДЛО

Новини » Політика    30.10.2018 - 16:04
Фото: МЗС Франції (pxhere.com)
Фото: МЗС Франції (pxhere.com)

Франція не бачить прогресу в ситуації з безпекою на Донбасі і стурбована гуманітарною ситуацією в регіоні

Франція закликала Росію запобігти ескалації ситуації через проведення "виборів" в псевдореспубликах на сході України. Про це заявив під час брифінгу представник МЗС Франції, йдеться в повідомленні на сайті відомства, повідомляє РБК-Україна.

Як наголошується, Франція використовує зустріч Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні для того, щоб нагадати про те, що так звані вибори в псевдореспубликах загрожують суверенітету України і суперечать зобов'язанням в рамках Мінських домовленостей.

"Як посередник в нормандському форматі Франція закликає російську владу запобігти прийняттю будь-якого рішення, яке швидше за все сприятиме відновленню напруженості на сході України", - сказав представник МЗС Франції.

За його словами, Франція не бачить прогресу в ситуації з безпекою на Донбасі і стурбована гуманітарною ситуацією в регіоні.

"Реалізація Мінських угод, в які залучені як Росія, так і Україна, залишається єдиним способом досягнення мирного та сталого врегулювання цього майже п'ятирічного конфлікту", - зазначили в МЗС Франції.

Зазначимо, віце-спікера Верховної ради, представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірини Геращенко раніше повідомляла, що в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) українська сторона вимагала від Росії скасувати фейкові вибори в окупованому Донбасі.

Мешканців окупованого Донбасу примушують брати участь у "виборах", - ГУР США вимагають від Росії скасувати "вибори" на окупованому Донбасі
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