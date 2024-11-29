Франция ускорила процесс передачи Украине истребителей Mirage, - Зеленский

Франция согласилась ускорить процесс поставок в Украину истребителей Mirage. Также Париж поможет усилить украинскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, он провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Поблагодарил за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage", - написал Зеленский.
Как отметил украинский президент, он ценит, что Франция понимает вызовы, с которыми сталкивается Украина. В ходе переговоров был детально обсужден вопрос того, как усилить украинскую ПВО.
"Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей - не только как необходимой меры по противодействию российской агрессии, но и для приближения мира", - уточнил Зеленский.
Он добавил, что также обсуждалось продолжение подготовки и оснащения украинских бригад как на территории стран НАТО, так и через развитие идеи о тренировочных миссиях на территории Украины.
Напомним, Mirage 2000-5F, который Франция пообещала предоставить Украине, - это многоцелевой истребитель. Он поможет усилить украинскую авиацию.
Еще в октябре министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обещал, что первые истребители доставят в Украину в начале 2025 года.
При этом точное количество самолетов, которые получит Украина, пока неизвестно.
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