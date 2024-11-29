RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Франция ускорила процесс передачи Украине истребителей Mirage, - Зеленский

Иллюстративное фото: Украина получит истребители Mirage от Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция согласилась ускорить процесс поставок в Украину истребителей Mirage. Также Париж поможет усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, он провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. 

"Поблагодарил за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage", - написал Зеленский. 

Как отметил украинский президент, он ценит, что Франция понимает вызовы, с которыми сталкивается Украина. В ходе переговоров был детально обсужден вопрос того, как усилить украинскую ПВО. 

"Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей - не только как необходимой меры по противодействию российской агрессии, но и для приближения мира", - уточнил Зеленский. 

Он добавил, что также обсуждалось продолжение подготовки и оснащения украинских бригад как на территории стран НАТО, так и через развитие идеи о тренировочных миссиях на территории Украины. 

 

Mirage для Украины

Напомним, Mirage 2000-5F, который Франция пообещала предоставить Украине, - это многоцелевой истребитель. Он поможет усилить украинскую авиацию.

Еще в октябре министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обещал, что первые истребители доставят в Украину в начале 2025 года.

При этом точное количество самолетов, которые получит Украина, пока неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль МакронПомощь УкраинеВоенная помощь