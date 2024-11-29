Франція прискорила процес передачі Україні винищувачів Mirage, - Зеленський

Франція погодилася прискорити процес постачання в Україну винищувачів Mirage. Також Париж допоможе посилити українську протиповітряну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами глави держави, він провів переговори із французьким колегою Еммануелем Макроном.
"Подякував за готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку та прискорення процесу передачі літаків Mirage", - написав Зеленський.
Як наголосив український президент, він цінує, що Франція розуміє виклики, з якими стикається Україна. У ході переговорів було детально обговорено питання, як посилити українську ППО.
"Я наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей - не лише як необхідного заходу щодо протидії російській агресії, а й для наближення миру", - уточнив Зеленський.
Він додав, що також обговорювалося продовження підготовки та оснащення українських бригад як на території країн НАТО, так і через розвиток ідеї щодо тренувальних місій на території України.
Нагадаємо, Mirage 2000-5F, який Франція пообіцяла надати Україні, - це багатоцільовий винищувач. Він допоможе посилити українську авіацію.
Ще у жовтні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро обіцяв, що перші винищувачі доставлять в Україну на початку 2025 року.
При цьому точна кількість літаків, які отримає Україна, поки що невідома.
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