Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале 2025 года, - глава МИД Франции

Украина в блжайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борты будут предоставлены уже в начале 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро и главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Так, по его словам, Франция будет помогать и поддерживать Украину. "Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - сказал министр. Также, по его словам, Франция будет готовить пилотов этих самолетов.