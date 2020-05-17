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МЗС України закликав світ до реакції на репресії на окупованих РФ територіях

Новини » Політика     17.05.2020 - 12:42
МЗС України закликав світ до реакції на репресії на окупованих РФ територіях
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Мова йде про репресії на території анексованого Криму та Донбасу

Міністерство закордонних справ закликав світове співтовариство до реакції на масові репресії на окупованих Росією територіях України. Таку заяву було зроблено до Дня пам'яті жертв політичних репресій 17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Так, у відомстві закликають звернути увагу на системні репресії на територіях окупованого Донбасу та Криму.

"У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами. Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу. Розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали тут повсякденним явищем", - йдеться в заяві МЗС.

Влада закликає міжнародне співтовариство і "весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові та системні репресії, які вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити всі заходи, щоб покласти край цьому жахливому явищу".

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла проект постанови №3068 "Про Звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав і парламентським асамблеям міжнародних організацій по засудженню тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, політичних репресій проти громадян України та про звільнення політичних в'язнів - громадян України".

Рада також закликала міжнародне співтовариство відмовитися від усіх видів військового співробітництва з РФ.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України МЗСРосійська Федераціяоккупированные территории
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