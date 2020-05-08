Кулеба в Радбезі ООН: війна на Донбасі триває довше за Другу світову

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Жертвами війни на Донбасі стали понад 13 тисяч осіб

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-засіданні Ради безпеки ООН порівняв тривалість війни на Донбасі з тривалістю Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України у Facebook.

Так, у своєму звернені до Радбезу ООН міністр закордонних справ заявив, що російська агресія проти України вже триває довше за Другу світову війну та забрала життя понад 13 тисяч українців.

"Російська агресія проти України, яка призвела до незаконної окупації Криму та частини Донбасу, вже триває довше за Другу світову війну. Вона забрала життя понад 13 тисяч, і призвела до поранень понад 27 тисяч людей у самому серці Європи", - зазначив Кулеба.

Також глава українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що ООН було створено як глобальну інституцію, яка мала б убезпечити наступні покоління від війни.

"75 років тому, коли світ почав загоювати рани Другої світової війни, батьки-засновники ООН, серед яких були представники моєї країни, створили глобальну інституцію, яка мала убезпечити наступні покоління від жахіття війни", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до Дні пам'яті та примирення нагадав, що жертвою Другої світової війни став кожен п'ятий українець. Зеленський наголосив, що загалом у Другій світовій війні загинули понад 8 мільйонів українців.