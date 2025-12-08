Франция скрывает 18 миллиардов евро росактивов от "репарационного займа" для Украины, - FT

Франция аргументирует свое решение правовыми ограничениями по использованию замороженных частных активов.

Так, во Франции замороженные средства Центрального банка РФ удерживают коммерческие банки, в частности крупные учреждения. Поэтому в отличие от государственных ценных бумаг, которые хранятся в депозитарии Euroclear (Бельгия), эти частные активы имеют другие договоры и юридические обязательства.

Как сказано в публикации, Франция не возражает против предоставления помощи Украине в целом, но против вовлечения в процесс тех российских активов, которые находятся в частных финансовых учреждениях страны. Такая позиция объясняется юридической неопределенностью и рисками выплат бывшему владельцу - РФ.

Почему банки отказались

По данным FT, банки имеют контрактные обязательства перед предыдущим владельцем активов - РФ, в частности по выплате процентов. Передача средств может привести к юридическим претензиям со стороны Кремля.

Использование частных активов отличается от тех, что хранятся в Euroclear - законодательная и правовая база менее прозрачна, и это порождает вопрос о гарантиях для вкладчиков и самих стран ЕС.

Существует также и политический риск, ведь участие частных финансовых учреждений может вызвать критику со стороны части европейского бизнеса и инвесторов, которые опасаются, что подобные действия создадут прецедент вмешательства в частную собственность.

Что это означает для плана ЕС

Этот отказ - серьезный удар по плану Европейская комиссия (ЕК) по предоставлению так называемого "репарационного кредита" для Украины, обеспеченного замороженными российскими активами. Ведь Франция удерживает второй по размеру пул таких средств в странах ЕС.

Общая инициатива предусматривала, в частности, что активы, замороженные после полномасштабного вторжения РФ, могут быть частично или полностью использованы для финансирования потребностей Украины в 2026-2027 годах.

Впрочем, если значительная часть этих средств, например французские 18 млрд евро, останутся вне схемы, то сумма, доступная для кредита, существенно сократится. Это может снизить общий объем поддержки Украины и усложнить финансовое планирование в Брюсселе.