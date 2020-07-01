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Франція запросила Україну допомогти у розшифровці "чорних скриньок" літака МАУ

Новини » Політика     01.07.2020 - 23:12
Франція запросила Україну допомогти у розшифровці "чорних скриньок" літака МАУ
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Запрошення отримали 1 липня

Франція направила Україні запрошення долучитися до розшифровки "чорних скриньок" збитого в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Бортові самописці прибудуть до Леону 20 липня.

Про це повідомив у Facebook Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України.

Він зазначив, що українські експерти зможуть долучитися до розшифровки "чорних скриньок".

"Сьогодні Украіна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Леону 20 липня", - написав Єнін.

Як відомо, український літак компанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року. Пасажирський літак був уражений двома ракетами під час вильоту з Тегерану. Жертвами авіакатастрофи стали 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, що розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ має початися у липні цього року.

В кінці червня стало відомо, що Іран надіслав до Франції "чорні скриньки" збитого літака МАУ.

РБК-Україна писало, що Канада відправить у Францію власних експертів для розшифровки "чорних ящиків".

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофа
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