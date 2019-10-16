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Франція запропонувала поставку катерів для українських прикордонників

Новини » Політика    16.10.2019 - 02:42
Франція запропонувала поставку катерів для українських прикордонників
Фото: Жан-Батіст Джеббарі та Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Виробництво катерів локалізуватиметься в Україні

Міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі під час зустрічі з главою МВС України Арсеном Аваковим запропонував поставки патрульних катерів для Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Авакова.

Зазначається, що сторони обговорили можливість спільного виробництва патрульних катерів для прикордонників.

"Ми отримали пропозицію від французької компанії Ocea щодо поставок патрульних катерів для Державної прикордонної служби України, і при цьому важливе саме спільне виробництво таких катерів", - сказав Аваков.

Французька сторона запевнила, що розуміє важливість локалізації виробництва для України.

"Сподіваємося, що вже найближчим часом підпишемо Меморандум про взаєморозуміння у цьому проєкті", - сказав Джеббарі.

Крім того, Аваков заявив про намір підписати угоду між Україною та Францією про взаємне визнання водійських посвідчень. Однак про конкретні домовленості у цьому питанні глава МВС не повідомив.

Нагадаємо, контракт між Україною та Францією передбачає придбання 55 нових і старих вертольотів Airbus Helicopters для МВС. Планується, що в Україні розмістять і центр технічного обслуговування цих вертольотів, що також дозволить приймати замовлення європейських партнерів.

РБК-Україна писало, що Airbus почав постачання вертольотів до України у грудні 2018 року. Перша партія складалася з двох вертольотів, один з яких призначався для Національної гвардії.

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