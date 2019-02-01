ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ДСНС отримала ще один вертоліт Airbus

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 08:53
ДСНС отримала ще один вертоліт Airbus
Фото: вертоліт для ДСНС (dsns.gov.ua)

Рятувальники отримали другий вертоліт H225 Super Puma

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала другий вертоліт в рамках поставок французької компанії Airbus Helicopters. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що передача другого вертольота H225 Super Puma в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС відбулася ще 30 січня. За словами глави ДСНС Миколи Чечоткіна, нова техніка дозволить більш ефективно виконувати завдання рятувальників.

Зазначимо, всього контракт передбачає придбання 55 нових і старих вертольотів для МВС. Планується, що в Україні розмістять і центр технічного обслуговування цих вертольотів, що також дозволить приймати замовлення європейських партнерів.

 

Фото: вертоліт для ДСНС (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, Airbus почав постачання вертольотів до України у грудні 2018 року. Перша партія складалася з двох вертольотів, один з яких призначався для Національної гвардії.

На церемонії передачі президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на постачання бойових вертольотів Airbus на озброєння Збройних сил.

 

В Україні запустили Єдину систему авіабезпеки
Новини України Airbusвертолет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся