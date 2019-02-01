ДСНС отримала ще один вертоліт Airbus

Фото: вертоліт для ДСНС (dsns.gov.ua)

Рятувальники отримали другий вертоліт H225 Super Puma

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) отримала другий вертоліт в рамках поставок французької компанії Airbus Helicopters. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що передача другого вертольота H225 Super Puma в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС відбулася ще 30 січня. За словами глави ДСНС Миколи Чечоткіна, нова техніка дозволить більш ефективно виконувати завдання рятувальників.

Зазначимо, всього контракт передбачає придбання 55 нових і старих вертольотів для МВС. Планується, що в Україні розмістять і центр технічного обслуговування цих вертольотів, що також дозволить приймати замовлення європейських партнерів.

Фото: вертоліт для ДСНС (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, Airbus почав постачання вертольотів до України у грудні 2018 року. Перша партія складалася з двох вертольотів, один з яких призначався для Національної гвардії.

На церемонії передачі президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на постачання бойових вертольотів Airbus на озброєння Збройних сил.