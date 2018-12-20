Airbus розпочав поставки вертольотів до України

Глава МВС виклав відео з вертольотами для України
Франко-німецька компанія Airbus Helicopters відправила перші вертольоти до України за раніше укладеним контрактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Зокрема, на своїй сторінці він виклав відео, супроводивши його підписом "Перші Airbus Helicopters летять до нас".
Перши #airbushelicopter Летять до нас!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 20, 2018
Міцнішаємо! pic.twitter.com/Wt4nEkFWjr
Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що МВС отримає перші французькі вертольоти Airubus 19 грудня. За його словами, в Україні буде третій за величиною вертолітний парк в Європі, після Німеччини і Франції.
"У рамках контракту з французьким урядом буде закуплено 55 вертольотів Airbus. Перші два вертольоти прибудуть до України вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року. Всі вертольоти збираються у Франції та Німеччині", - заявив Аваков.
У травні Кабінет міністрів підписав з Францією угода про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters. Тоді Аваков зазначив, що в кінці 2018 року Україна отримає чотири вертольоти. Загальна вартість угоди становить 551 мільйон євро.