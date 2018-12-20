Airbus розпочав поставки вертольотів до України

Фото: вертоліт Airbus для України (twitter.com/AvakovArsen)

Глава МВС виклав відео з вертольотами для України

Франко-німецька компанія Airbus Helicopters відправила перші вертольоти до України за раніше укладеним контрактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Зокрема, на своїй сторінці він виклав відео, супроводивши його підписом "Перші Airbus Helicopters летять до нас".

Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що МВС отримає перші французькі вертольоти Airubus 19 грудня. За його словами, в Україні буде третій за величиною вертолітний парк в Європі, після Німеччини і Франції.

"У рамках контракту з французьким урядом буде закуплено 55 вертольотів Airbus. Перші два вертольоти прибудуть до України вже 19 грудня 2018 року, а вся система буде повністю укомплектована до 2021 року. Всі вертольоти збираються у Франції та Німеччині", - заявив Аваков.

У травні Кабінет міністрів підписав з Францією угода про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters. Тоді Аваков зазначив, що в кінці 2018 року Україна отримає чотири вертольоти. Загальна вартість угоди становить 551 мільйон євро.