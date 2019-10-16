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Франция предложила поставку катеров для украинских пограничников

Новости » Политика    16.10.2019 - 02:42
Франция предложила поставку катеров для украинских пограничников
Фото: Жан-Батист Джеббарі и Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Производство катеров будет локализироваться в Украине

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари во время встречи с главой МВД Украины Арсеном Аваковым предложил поставки патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Авакова.

Отмечается, что стороны обсудили возможность совместного производства патрульных катеров для пограничников.

"Мы получили предложение от французской компании Ocea относительно поставок патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров", - сказал Аваков.

Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины.

"Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте", - сказал Джеббари.

Кроме того, Аваков заявил о намерении подписать соглашение между Украиной и Францией о взаимном признании водительских удостоверений. Однако о конкретных договоренностях по этому вопросу глава МВД не сообщил.

Напомним, контракт между Украиной и Францией предусматривает приобретение 55 новых и старых вертолетов Airbus Helicopters для МВД. Планируется, что в Украине разместят и центр технического обслуживания этих вертолетов, что также позволит принимать заказы европейских партнеров.

РБК-Украина писало, что Airbus начал поставку вертолетов в Украину в декабре 2018 года. Первая партия состояла из двух вертолетов, один из которых предназначался для Национальной гвардии.

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