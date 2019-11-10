Євросоюз не може пообіцяти Україні членство, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами Кулеби, членство України в ЄС "прийде само собою"

Наразі Брюссель не може пообіцяти Україні членство в Європейському союзі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр країни з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі "5 каналу".

За словами Кулеби, якщо Україна продовжить збільшувати зв'язки з Європою, зокрема залучати європейський бізнес та збільшувати кількість лоукостів в європейські міста, то членство "прийде само собою",

"Я розумію, що ми зараз не отримаємо від ЄС ані гучних обіцянок, ані якихось великих, масштабних проектів. Тому нам потрібно зосередитися на іншому. Якщо ми не можемо відкрити двері, то давайте відкриємо всі вікна. Об'єднаємо наші економіки, об'єднаємо людей максимально… Стратегія в тому, щоб крок за кроком відкривати "вікна", запускати більше українського бізнесу туди, залучати більше європейського бізнесу сюди. Більше лоукост-перельотів між різними містами України і ЄС. Більше міжлюдських контактів. І тоді членство в ЄС прийде саме собою", - пояснив він.

Кулеба додав, що український уряд поставив собі завдання досягти відповідності економічним критеріям для вступу в ЄС вподовж найближчих 5 років, незважабчи на розуміння, що навіть тоді Україну можуть не прийняти.

"Тому ми вступимо в ЄС тільки тоді, коли буде на те воля і готовність обох сторін", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність прискорити виконання угоди про асоціацію України з ЄС. Вона наголосила, що Брюссель повинен не лише прискорити виконання угоди, але і поглибити секторальне співробітництво.