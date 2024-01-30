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Франция попросила четких мер насчет импорта из Украины на уровне ЕС, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция призвала принять четкие меры относительно импорта из Украины. Это произошло на фоне протестов фермеров в стране.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы попросили принять четкие меры в отношении импорта из Украины, потому что сегодня мы имеем дело с объемами и качеством, которые дестабилизируют европейский рынок, будь то куры или зерновые", - заявил Макрон в ходе своего визита в Швецию. 

Стоит заметить, что такое заявление президент Франции сделал после начала протестов французских фермеров. Причиной таких протестов, в том числе, являются низкие зарплаты, тяжелые правила и налоги на топливо. 

Также часть фермеров утверждает, что дешевый импорт зерна из Украины в ЕС создает нечестную конкуренцию.

Протесты во Франции 

Напомним, французские фермеры начали протесты по всей стране. Они требуют у правительства усилить поддержку сельского хозяйства и ограничить импорт сельхозпродукции.

В рамках протестов участники перекрывают дороги, поливают машины силовиков фекалиями и грязью, разбрасывают перегной по улицам, а также сжигают фуры с импортными продуктами.

Недавно они пригрозили "взять в осаду" Париж. Власти Франции на этом фоне искали компромисс. 

 

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ЕвросоюзФранцияЭммануэль Макрон