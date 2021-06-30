Путін назвав провокацією інцидент з британським есмінцем біля Криму

Президент Росії Володимир Путін вважає інцидент з британським есмінцем Defender біля узбережжя окупованого Криму комплексною провокацією. На його думку, вона нібито проводилася не тільки британцями, а й американцями.

Про це він заявив в ході пряма лінія .

"Це, звичайно, провокація, абсолютно очевидно. Чого хотіли показати? Яких цілей хотіли досягти провокатори? По-перше, вона була комплексною і проводилася не тільки британцями, а й американцями. Тому що британець зайшов в наші води днем, а ще вранці з одного з натовських аеродромів в Греції злетів американський розвідувальний стратегічний літак", - зазначив Путін.

За його словами, есмінець переслідував військові цілі і за допомогою американського літака намагався розкрити дії російської армії.

"Дивилися, що і де у нас включається, як працює, де що знаходиться. Ми це бачили і знали, тому давали таку інформацію, яку вважали за потрібне", - додав Путін.