Франция не планирует отправлять в Украину боевые войска, - глава МИД

Франция не намерена отправлять в Украину боевые войска.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне,сообщает РБК-Украина со ссылкой на France TV.

Он оправдал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сказав, что они были частью "стратегической двусмысленности", но позволили Парижу быть "на правильной стороне истории".

Однако Сежурне утверждает, что Париж не будет отправлять "никаких боевых войск".

"Французы не будут умирать за Украину", - подчеркнул он.

Сежурне напомнил о "четких рамках", установленных Францией, а именно: "победить Россию, не ведя войны с Россией", "не дать России победить, не ведя войны" с Москвой.

"Рамки, установленные президентом Республики, не считая ничего, посылают очень четкий сигнал России, что мы не откажемся от борьбы с украинцами", - добавил он.

Предыстория

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в нашем материале.

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