ua en ru
Пт, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция не планирует отправлять в Украину боевые войска, - глава МИД

Пятница 01 марта 2024 15:00
UA EN RU
Франция не планирует отправлять в Украину боевые войска, - глава МИД Фото: глава МИД Франции Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция не намерена отправлять в Украину боевые войска.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне,сообщает РБК-Украина со ссылкой на France TV.

Он оправдал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сказав, что они были частью "стратегической двусмысленности", но позволили Парижу быть "на правильной стороне истории".

Однако Сежурне утверждает, что Париж не будет отправлять "никаких боевых войск".

"Французы не будут умирать за Украину", - подчеркнул он.

Сежурне напомнил о "четких рамках", установленных Францией, а именно: "победить Россию, не ведя войны с Россией", "не дать России победить, не ведя войны" с Москвой.

"Рамки, установленные президентом Республики, не считая ничего, посылают очень четкий сигнал России, что мы не откажемся от борьбы с украинцами", - добавил он.

Предыстория

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война России против Украины
NEWS
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта