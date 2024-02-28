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Глава МИД Франции объяснил, какие операции в Украине могут потребовать военных НАТО и ЕС

Среда 28 февраля 2024 11:18
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Глава МИД Франции объяснил, какие операции в Украине могут потребовать военных НАТО и ЕС Фото: министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал о роли Парижа в Украине и заявил, что рассматривает возможность "новых действий" на украинской территории, "не переходя порог воинственности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Перед лицом российских атак и дестабилизации Европы нам необходимо рассмотреть новые действия в поддержку Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям", - заявил он.

По словам министра, для некоторых действий в Украине могут понадобится иностранные войска.

"Я имею в виду, в частности, разминирование, кибер-операции и производство оружия на украинской территории. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя порога воинственности. Ничего нельзя исключать. Эта война может закончиться в любой момент, если Россия решит вывести свои войска из Украины", - подчеркнул Сежурне.

Предыстория

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Подробнее о реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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