Франція не планує відправляти до України бойові війська, - глава МЗС

Франція не має наміру відправляти в Україну бойові війська.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France TV.

Він виправдав заяви президента Франції Еммануеля Макрона, сказавши, що вони були частиною "стратегічної двозначності", але дозволили Парижу бути "на правильному боці історії".

Однак Сежурне стверджує, що Париж не відправлятиме "жодних бойових військ".

"Французи не будуть помирати за Україну", - наголосив він.

Сежурне нагадав про "чіткі рамки", встановлені Францією, а саме: "перемогти Росію, не ведучи війни з Росією", "не дати Росії перемогти, не ведучи війни" з Москвою.

"Рамки, встановлені президентом Республіки, не рахуючи нічого, посилають дуже чіткий сигнал Росії, що ми не відмовимося від боротьби з українцями", - додав він.

Передісторія

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання.

У свою чергу міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.

Низка країн НАТО вже виступила проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад Литва, Латвія та Естонія.

Чи справді партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у нашому матеріалі.

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