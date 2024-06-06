Франция поддерживает вступление Украины в ЕС, но это произойдет не сразу, - Макрон

"Мы поддерживаем кандидатство Украины на вступление в Европейский союз", - сказал Макрон.

Он отметил, что Франция сыграла ведущую роль в поддержке Украины как кандидата на вступление в ЕС.

"Мы продолжим это делать. Это возможность для Украины провести все реформы, необходимые для вступления в Евросоюз. Но это произойдет не сразу", - добавил французский президент.