Франция поддерживает вступление Украины в ЕС, но это произойдет не сразу, - Макрон

Франция поддерживает вступление Украины в Европейский союз, однако "это произойдет не сразу".
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью французским СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
"Мы поддерживаем кандидатство Украины на вступление в Европейский союз", - сказал Макрон.
Он отметил, что Франция сыграла ведущую роль в поддержке Украины как кандидата на вступление в ЕС.
"Мы продолжим это делать. Это возможность для Украины провести все реформы, необходимые для вступления в Евросоюз. Но это произойдет не сразу", - добавил французский президент.
Напомним, в декабре 2023 года ЕС официально поддержал открытие переговоров с Украиной о вступлении.
Недавно Politico написало о том, что в Евросоюзе хотят, чтобы переговоры с Украиной начались до 1 июля.
О том, начнутся ли переговоры о вступлении Украины в ЕС этим летом и стоит ли ждать больших новостей от Вашингтонского саммита НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.
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