Умеренный прогресс. Чего ждать летом на пути вступления Украины в ЕС и НАТО

О том, начнутся ли переговоры о вступлении Украины в ЕС этим летом и стоит ли ждать больших новостей от Вашингтонского саммита НАТО – далее в материале РБК-Украина.

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Путь в ЕС

Путь в НАТО

Это лето будет важным для Украины не только в свете российского наступления и событий на фронте. Важные новости будут и по двум ключевым направлениям внешней политики – интеграции в Евросоюз и Североатлантический альянс.

И если на пути в ЕС можно уверенно ожидать следующих серьезных шагов, то евроатлантическая интеграция Украины в обозримом будущем не покажет заметного прогресса (хотя практическое сотрудничество с НАТО будет несомненно развиваться). Далее РБК-Украина расскажет о том, что случится и чего не случится в ближайшие три месяца в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Путь в ЕС

Решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС было принято Евросоюзом еще в декабре прошлого года. В марте был Еврокомиссия утвердила проект "переговорной рамки" – документа, который будет определять порядок и содержание переговорного процесса. Уже наступил июнь, но переговоры так и не начались.

Впрочем, такой относительно медленный темп более чем характерен для забюрократизированного Евросоюза. Ряду стран-кандидатов на вступление, опередившивших Украину на этом пути, приходилось ждать и дольше.

Ситуацию осложняет и проведение в июне выборов в Европейский парламент. Очевидно, затягивание процесса во многом связано с этим. Тема вступления Украины в ЕС достаточно чувствительна для некоторых категорий избирателей в разных странах ЕС, и потому накануне выборов ее лишний раз стараются не поднимать.

Очевидно, окончательного утверждения переговорной рамки, создания Межправительственной конференции (двусторонний орган, созданный Украиной и ЕС, который и будет заниматься переговорами) и собственно формального старта переговоров стоит ожидать уже после 9 июня, когда выборы в Европарламент закончатся.

Западные медиа называли даже конкретную дату – 25 июня. Дело в том, что для открытия переговоров есть относительно небольшое временное окно – между выборами в ЕП и 1 июля, когда председательство в ЕС на полгода получит Венгрия. Будапешт является главным скептиком относительно украинской евроинтеграции. И, соттветственно, может процессуально затягивать любые следующие шаги, пользуясь статусом страны-председателя Евросоюза.

Даже сами венгры выглядят вполне заинтересованными в том, чтобы следующий этап вступления Украины в ЕС – старт переговоров – приешлся не на их "каденцию". Но пока что, по сообщениям западных медиа, Венгрия остается единственной страной, которая блокирует финальное утверждение переговорной рамки, ссылаясь на то, что Украина якобы не выполнила ряд условий по защите прав венгреского меньшинства на Закарпатье.

Впрочем, собеседник РБК-Украина в европейских структурах заверил: в конечном счете сопротивление Будапешта удастся сломать, как это уже не раз бывало, и в конце июня переговоры будут запущены.

После этого начнется очень долгий, сложный и забюрократизированный процесс самих переговоров, по тридцати с лишним направлениям реформ, от образования до независимости судов. Вполне вероятно, что после формального запуска переговоров пройдет некоторое время до собственно их начала по сути, по конкретным "переговорным главам" – ведь после выборов в Европаламент еще надо будет сформировать и утвердить новый состав Еврокомиссии.

В любом случае, закончить переговоры о вступлении в ЕС за два года, как о том говорят в украинской власти, будет едва ли реально, даже если Украина многократно нарастит темпы реформ. Ведь в ходе переговоров та же Венгрия более 70 раз будет иметь право вето, и наверняка регулярно будет шантажировать этим правом Брюссель и Киев. Потому 2030 год как ориентир для вступления Украины выглядит пока гораздо более реальным вариантом.

Путь в НАТО

Главное событие евроатлантической интеграции Украины – конечно, саммит НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля.

Особых прорывов, в отличие от прошлогоднего саммита в Вильнюсе, в Киеве сейчас не ожидают. Президент Владимир Зеленский публично говорит, что Украина по-прежнему хотела бы получить политическое приглашение о вступлении в Альянс (о членстве до окончания войны речи нет), но понимает, что это нереально, поскольку против выступают США и Германия.

Собеседник РБК-Украина в президентском окружении объясняет: в логике России приглашение о вступлении в НАТО трактуется равным самому членству, следовательно, может вызвать ту самую "эскалацию", которой так боятся в Берлине и Вашингтоне. По информации The Telegraph, США и Германия даже попросили Зеленского во время саммита вообще не поднимать вопрос о конкретных сроках вступления Украины.

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, "в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости и относительно дорожной карты такого членства". А посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что решение Вашингтонского саммита по Украине не будет аналогичным прошлогоднему, и там будут некие "новые формулировки" – без какой-то конкретики.

Следовательно, сейчас и в НАТО, и в Украине больше сосредотачиваются на конкретных, прикладных аспектах сотрудничества, которые могут помочь в борьбе с российской агрессией. Зеленский прямо озвучил свои ожидания от саммита: минимум семь комплексов ПВО Patriot и решение США предоставить Украине свои самолеты F-16.

Со стороны НАТО наибольшую активность в последние недели проявляет генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он предлагает создать специальный фонд поддержки Украины объемом 100 млрд долларов, параллельно призывает страны НАТО выделять Киеву по 40 миллиардов ежегодно, а также хочет перевести помощь Украине на более долгосрочные рельсы. "Я твердо убежден, что нам нужна более твердая институциальная структура для оказания помощи Украине, единоразовая краткосрочная добровольная помощь – это хорошо, но в долгой перспективе нужен более предсказуемая, более сильная помощь Украине", – заявил на днях Столтенберг. В частности, речь идет о том, чтобы передать Альянсу роль координатора военных поставок в Украину.

Вероятно, в обозримой перспективе, до окончания войны или как минимум реальных шагов к этому, сотрудничество Украины с НАТО сфокусируется не на вступлении, а как раз на военной помощи со стороны Альянса.