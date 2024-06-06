Франція підтримує вступ України до ЄС, але це станеться не відразу, - Макрон

"Ми підтримуємо кандидатство України на вступ до Європейського союзу", - сказав Макрон.

Він зазначив, що Франція відіграла провідну роль у підтримці України як кандидата на вступ до ЄС.

"Ми продовжимо це робити. Це можливість для України провести всі реформи, необхідні для вступу до Євросоюзу. Але це станеться не відразу", - додав французький президент.