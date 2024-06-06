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Франция поддерживает вступление Украины в ЕС, но это произойдет не сразу, - Макрон

Франция, Четверг 06 июня 2024 22:11
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Франция поддерживает вступление Украины в ЕС, но это произойдет не сразу, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Франция поддерживает вступление Украины в Европейский союз, однако "это произойдет не сразу".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью французским СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Мы поддерживаем кандидатство Украины на вступление в Европейский союз", - сказал Макрон.

Он отметил, что Франция сыграла ведущую роль в поддержке Украины как кандидата на вступление в ЕС.

"Мы продолжим это делать. Это возможность для Украины провести все реформы, необходимые для вступления в Евросоюз. Но это произойдет не сразу", - добавил французский президент.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года ЕС официально поддержал открытие переговоров с Украиной о вступлении.

Недавно Politico написало о том, что в Евросоюзе хотят, чтобы переговоры с Украиной начались до 1 июля.

О том, начнутся ли переговоры о вступлении Украины в ЕС этим летом и стоит ли ждать больших новостей от Вашингтонского саммита НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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